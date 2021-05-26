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    'nun saati tam 267 bin dolara satıldı (Dünya haberleri)

    Ünlü ressam 'nun saati tam 267 bin dolara satıldı. li saat markası . Berger tarafından tasarlanan, kadranında rakam yerine ünlü ressamın adının harflerinin yer aldığı kol saatinin 14 bin ile 22 bin dolar arasında satılması bekleniyordu. Ünlü ressamın bir dönem kullandığı, 1960 yapımı saat, oldukça eskimiş görüntüsüne karşın 18 katına yeni sahibini buldu.

    Paranın resmi!

    Ünlü ressam Pablo Picasso'nun saati tam 267 bin dolara satıldı. li saat markası . Berger tarafından tasarlanan, kadranında rakam yerine ünlü ressamın adının harflerinin yer aldığı kol saatinin 14 bin ile 22 bin dolar arasında satılması bekleniyordu. Ünlü ressamın bir dönem kullandığı, 1960 yapımı saat, oldukça eskimiş görüntüsüne karşın 18 katına yeni sahibini buldu.

    ÇALIŞANLARINA MAAŞ ÖDEMEDİ
    ABD'de 1 milyar dolarlık servetiyle zenginler listesine giren yıldızı (40), evinde çalışanlara maaşlarını ödenmediği için mahkemelik oldu. Kardashian'ın yedi çalışanı, işe alındıkları tarihte kendilerine tam zamanlı çalışanlar oldukları söylenmesine rağmen, gündelik çalışan muamelesiyle karşılaştıklarını bildirdi. Mahkemeye başvuran işçiler, her türlü haklarını talep etti.

    JOENI TATLI
    Washington     Post gazetesi, Başkanı Joe Biden'ın günlük rutinini mercek altına aldı. Başkan'a yakın yedi isimle görüşen gazete, ilginç detaylara ulaştı. Biden'ın güne sporla başladığı, öğle yemeklerinde çorba ve ızgara tavuk tükettiği açıklandı. Tam bir tatlı tutkunu olan Biden, çikolatalı kurabiye ve dondurma bağımlısıydı. Yeni Başkan, ara öğünlerinde protein barları, fıstık ezmeli sandviç yiyor...

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    Haberler Dünya Pablo Picasso'nun saati tam 267 bin dolara satıldı (Dünya haberleri)