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    • Dünya
    • 27.05.2021 00:35
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    • 27.05.2021 00:52
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    'da facia! 160'tan fazla yolcuyu taşıyan alabora oldu

    'nın eyaletinde, 160'tan fazla yolcu taşıyan nin alabora olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında 22 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

    AA
    Nehirde can pazarı! 160'tan fazla yolcu...

    Ulusal basındaki haberlere göre, Bölge Yetkilisi a, yaptığı açıklamada, eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan nin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti.

    İkiye bölünen teknede 160'tan fazla yolcunun bulunduğunu ifade eden Wara, arama kurtarma çalışmalarında 22 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

    İLK KAZA DEĞİL

    Kazada halen 140 civarında kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Haberler Dünya Nijerya'da facia! 160'tan fazla yolcuyu taşıyan tekne alabora oldu