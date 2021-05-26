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    • Dünya
    • 26.05.2021 13:04
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    • 26.05.2021 13:04
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    Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı adaylarının veto edilmesine tepki gösterdi

    Cumhurbaşkanı , halkın desteği olmadan ülkede alınan kararların meşruiyeti olmayacağını belirterek, 'nin (AKK) cumhurbaşkanı adaylarını veto etmesine tepki gösterdi.

    AA
    Ruhani'den ülkesindeki düzene çok sert tepki

    Başkent 'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, 18 Haz'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine başvuruda bulunan 592 adaydan 585'inin veto edilmesini eleştirdi.

    "GÖRKEMLİ BİR SEÇİM NİZAMIN MEŞRUTİYETİNİN TEMİNATIDIR"
    Konuyla ilgili ülke lideri 'e mektup yazdığını ve yardımcı olmasını talep ettiğini aktaran Ruhani, "Görkemli bir seçim nizamın meşruiyetinin teminatıdır. Bu temel bir meseledir ve biz bunu unuttuk. Nizamın meşruiyetinin devamı halkın sandık başına gitmesi ile mümkündür." ifadelerini kullandı.

    "HALK ÖZGÜRCE SANDIK BAŞINA GİTMELİDİR"
    Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin bir bölgenin, partinin ya da cenahın değil halkın başkanı olacağını dile getiren Ruhani, "Seçimler halkın özgürlük ve bilincinin sembolüdür. Halk özgürce ve bilinçli bir şekilde sandık başına gitmelidir. Halkın katılması için zemin hazır olmalıdır. Halkın desteği olmazsa ülkede alınan hiçbir kararın meşruiyeti yoktur. Bu yasal açıdan meşru değildir, dini meşruiyeti de sorgulanır. Çünkü seçilen kişi halka temsilcilik yapacak ve dünya ile onlar adına konuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Seçimlere katılımın az olması halinde ulusal birlik, çıkarlar, güvenlik ve rejimin dünyadaki imajının zarar göreceğini aktaran Ruhani, bu konu üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

    NE OLMUŞTU?
    İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesine muhtelif çevreler tepki göstermişti.

    Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı , eski Cumhurbaşkanı ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı , eski Milletvekili ve 'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

    İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "", AKK'nin 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kararına tepki göstererek, adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cephe'den kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

    Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Reformistler için aday uydurmaya çalışıyorlar. Halka sunduğumuz hiçbir adayımız bulunmamaktadır. AKK'nin aldığı karar, halkın gelecekle ilgili karar verme yetkisine ipotek koymak anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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