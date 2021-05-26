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    'ndeki ilana sert tepki gösterdi

    İsrail, kana doymadı. 10 Mayıs'ta lilere saldırdı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 250'ye yakın kişiyi hayattan kopardı. Dünyanın sessiz kaldığı zulme, Filistinli modeller ve ile şarkıcı lanet yağdırdı. Sosyal medyadan Filistin'e özgürlük paylaşımları yaptı. Vicdanların sesi olan üç isim, adlı bir vakıf tarafından hedef alındı.

    Çok Dual!

    İsrail, kana doymadı. 10 Mayıs'ta lilere saldırdı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 250'ye yakın kişiyi hayattan kopardı. Dünyanın sessiz kaldığı zulme, Filistinli modeller Gigi ve Bella Hadid ile şarkıcı Dua Lipa lanet yağdırdı. Sosyal medyadan Filistin'e özgürlük paylaşımları yaptı. Vicdanların sesi olan üç isim, adlı bir vakıf tarafından hedef alındı.

    Amerikalı haham 'in liderliğini yaptığı vakıf tarafından 'ne verilen ilanda ", , Dua... ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları hemen kınayın" ifadeleri yer aldı.

    , dün kendisini hedef alan New York Times Gazetesi'ni kınadı. "Tüm ezilen insanlarla dayanışma içinde duruyorum ve her türlü ırkçılığı reddediyorum. İnsan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu" ifadesini kullandı.

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    Haberler Dünya Dua Lipa New York Times Gazetesi'ndeki ilana sert tepki gösterdi