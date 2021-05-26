İsrail, kana doymadı. 10 Mayıs'ta Filistinlilere saldırdı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 250'ye yakın kişiyi hayattan kopardı. Dünyanın sessiz kaldığı zulme, Filistinli modeller Gigi ve Bella Hadid ile şarkıcı Dua Lipa lanet yağdırdı. Sosyal medyadan Filistin'e özgürlük paylaşımları yaptı. Vicdanların sesi olan üç isim, Dünya Değerler Ağı adlı bir vakıf tarafından hedef alındı.

Amerikalı haham Shmuley Boteach'in liderliğini yaptığı vakıf tarafından New York Times Gazetesi'ne verilen ilanda "Bella, Gigi, Dua... Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları hemen kınayın" ifadeleri yer aldı.

Dua Lipa, dün kendisini hedef alan New York Times Gazetesi'ni kınadı. "Tüm ezilen insanlarla dayanışma içinde duruyorum ve her türlü ırkçılığı reddediyorum. İnsan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu" ifadesini kullandı.