ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: 9 ölü





"BÖLGEDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek, "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.