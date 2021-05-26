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    • Dünya
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    • 26.05.2021 22:03
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    ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: 9 ölü

    ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda saldırganla beraber 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer saldırganın Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı olduğunu açıkladı.

    AA
    California'da silahlı saldırı: 9 ölü

    San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.



    "BÖLGEDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI
    Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek, "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.



    Daha sonra basına açıklama yapan San Jose'nin polis yetkilileri, sabah gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

    Şerif Yardımcısı Russel David, saldırganın Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı olduğunu açıkladı. David, hadisenin çok sıcak olduğunu ve yeni bilgiler için emniyet güçlerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



        YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
        Ölü ele geçirilen saldırganın ismini açıklamayan yetkililer, yaralıların yakın bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

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