ABD terör örgütü YPG’nin sorumlularıyla görüşürken Türkiye’de düzenlenen askeri tatbikata katılmadı!

Milli Savunma Bakanlığı Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 24 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021' nedeniyle geçen cuma günü e-postayla 'Basın Günü Daveti' gönderdi.
Bu davette "Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, Katar, KKTC, Slovakya ve Türkiye unsurlarının katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da icra edilecektir. Tatbikatın maksadı, gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Her yıl düzenli olarak icra edilen tatbikatın basın günü, 31 Mayıs 2021 tarihinde 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Konya'da icra edilecektir" bilgisi yer aldı.
İKİNCİ DUYURUDA ADI YOK
Ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın devam eden tatbikatla ilgili resmi Twitter hesabından dün saat 10.53'te yaptığı paylaşımdaki bilgiler, tatbikata ABD'nin katılmadığını ortaya koydu.