ABD terör örgütü YPG’nin sorumlularıyla görüşürken Türkiye’de düzenlenen askeri tatbikata katılmadı!

HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEDİLER

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre ABD tatbikata katılmamasıyla ilgili herhangi resmi bir gerekçe göstermedi. Kulislerde ise ABD'nin KKTC de katıldığı için tatbikata gelmediği iddiaları seslendiriliyor. Geçen yılki tatbikat, 26 Ekim-6 Kasım 2020 tarihleri arasında, pandemi nedeniyle sadece milli unsurlarla yapılmıştı. 2019'daki tatbikata ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurları katılmıştı.

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