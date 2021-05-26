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    • Dünya
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    • 26.05.2021 21:24
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    Dışişleri Bakanı : ile halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inanıyoruz

    () Dışişleri Bakanı , ile halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inandıklarını belirterek, "Bunun için beraber ortak çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AA
    ABD'den Filistin ve İsrail açıklaması

    yerel medyasında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından 'deki ABD Büyükelçiliği'nde basına açıklamada bulundu.

    Mısır'ın, 'de savaşın son bulmasına katkıda bulunan 'gerçek ve etkili' bir ortak olduğunu kaydeden Blinken, Mısır'la ortak çalışmalarının olumlu neticeler getirdiğini belirtti.

    Blinken, ile halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inandıklarını ifade ederek, "Bunun için beraber ortak çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

    Mısır'da Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği resmi temasların ardından Blinken, çıktığı turunun son durağı olan 'a gitti.

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    Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inanıyoruz