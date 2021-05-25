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    • Dünya
    • 26.05.2021 01:52
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    • 26.05.2021 01:55
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    , 'ye 3 uzun menzilli bombardıman uçağı gönderdi

    Savunma Bakanlığı, 'ye 3 uzun menzilli bombardıman uçağının gönderildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada uçakların eğitim uçuşu yapacağı belirtildi.

    AA
    Rusya, Suriye'ye bombardıman uçaklarını gönderdi

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nin ilindeki 'ya ait 'ne 3 "Ту-22М3" uzun menzilli bombardıman uçağının sevk edildiği belirtildi.

    Bu tip uçakların Hmeymim Hava Üssü'nde ilk kez konuşlandığı kaydedilen açıklamada, "Uçaklar, Akdeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlar esnasında yeni coğrafi bölgelerde eğitim yapacak. Uçaklar, eğitim sonrası Rusya'daki havaalanlarına dönecek." ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca, üsteki ikinci pistin hazır olduğu belirtilen açıklamada, üssün çeşitli uçak türlerini kabul edebileceği kaydedildi.

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