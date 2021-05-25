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    • Dünya
    • 26.05.2021 01:19
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    • 26.05.2021 01:21
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    rejiminden bir bakan, devam eden 10 yıllık iç savaşta ilk kez 'a gitti

    rejiminin Turizm Bakanı i'nin, 'nün (UNWTO) toplantısına katılmak üzere 'a gittiği bildirildi. Böylece 10 yıl sonra ilk kez bir rejim bakanının bu ülkeye gittiği açıklandı. Haberin detayları...

    AA
    Esed'den 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan...

    rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Martini, dün ak saatlerinde 'ın başkent 'a ulaştı.

    Martini, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve UNWTO'nun daveti üzerine, 26-27 Mayıs tarihlerinde başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak.

    Böylece Mart 2011'de başlayan iç savaş sürecinde, Esed rejiminden ilk kez bir bakanın resmi sıfatla Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

    Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Esed rejimi ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

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    Haberler Dünya Esed rejiminden bir bakan, devam eden 10 yıllık iç savaşta ilk kez Suudi Arabistan'a gitti