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    • Dünya
    • 25.05.2021 08:37
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    • 25.05.2021 08:37
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    sahil güvenlik gemileri karasularını ihlal etti

    bandıralı olan 4 sahil güvenlik gemisi, 'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları çevresinde bulunan kara sularına girdi. Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

    Asya'da kriz! Japonya'yı alarma geçiren olay

    bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, 'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında kara sularına girdiği bildirildi.

    Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, tartışmalı Senkaku Adaları etrafında dün yerel saatle 16.30 civarında dolaşan gemiler, bölgedeki Uotsuri ve Taişo adalarına yaklaştı.

    Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

    Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler Senkaku etrafında bu yıl 16 kez Japonya kara sularına girdi.

    SİLAH KULLANMA YETKİSİ
    Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

    Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

    Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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    Haberler Dünya Çin sahil güvenlik gemileri Japonya karasularını ihlal etti