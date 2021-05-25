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    • Dünya
    • 26.05.2021 01:26
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    • 26.05.2021 01:26
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    'li e-ticaret şirketi 'a dava açıldı: Adil olmayan şekilde fiyatları artırdı iddiası

    'li e-ticaret devi , uygulamalarıyla adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddia edilerek antitröst yasasını çiğnediği gerekçesiyle başsavcısı tarafından dava edildi. Amazon, söz konusu davaya karşı çıktı.

    e-ticaret devi Amazon'a ABD'de dava açıldı

    Washington DC Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Karl Racine'in tüketiciler için fiyatları artırdığı, çevrim içi perakende pazarında inovasyonu ve seçimi engelleyerek rekabete aykırı davrandığı için bir antitröst davası açıldığı belirtildi.



    Açıklamada, Amazon'un tekel gücünü yasa dışı bir şekilde kullandığı, fiyatları artırdığı ve üçüncü taraf satıcılara kısıtlayıcı anlaşmalar uygulayarak çevrim içi perakende satışlarda rekabeti engellediği iddia edildi.



    Amazon ise politikalarının fiyatları düşük tutmayı amaçladığını savunarak davaya karşı çıktı.



        Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, satıcıların Amazon'da sundukları ürünler için kendi fiyatlarını belirlediği aktarıldı.

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        Haberler Dünya ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'a dava açıldı: Adil olmayan şekilde fiyatları artırdı iddiası