ABD'li araştırmacılar açıkladı! Kovid-19'a karşı ömür boyu antikor!

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve Nature dergisinde yayınlanan araştırmanın sonucuna göre ömür boyu koronavirüsten koruma sağlayacak antikor miktarına kavuşmak düşündüğümüzden kolay olabilir!

Antikor, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddeyi ifade etmektedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi ile karşılaşır ve yok edilmeye çalışılır. Bu noktada da antikor adı verilen proteinler oldukça önemli bir rol oynar. Bir başka deyişle antikor, vücudun tehdit olarak gördüğü organizma ve kimyasal maddelere karşı kendi korumak için ürettiği maddedir. Bağışıklık sisteminin tehditleri tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olur.