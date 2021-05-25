ABD'li araştırmacılar açıkladı! Kovid-19'a karşı ömür boyu antikor!

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre Kovid-19 enfeksiyonunu hafif geçirenler ömür boyu sürecek bir antikor düzeyine yani başka bir deyişle kendilerini hastalıktan koruyacak antikor miktarına sahip olabilirler.
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve Nature dergisinde yayınlanan araştırmanın sonucuna göre ömür boyu koronavirüsten koruma sağlayacak antikor miktarına kavuşmak düşündüğümüzden kolay olabilir!
Antikor, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddeyi ifade etmektedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi ile karşılaşır ve yok edilmeye çalışılır. Bu noktada da antikor adı verilen proteinler oldukça önemli bir rol oynar. Bir başka deyişle antikor, vücudun tehdit olarak gördüğü organizma ve kimyasal maddelere karşı kendi korumak için ürettiği maddedir. Bağışıklık sisteminin tehditleri tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olur.
Bir buçuk yıldır dünyanın kâbusu haline gelen Kovid-19 salgınında çare olarak gördüğümüz aşıların çalışma prensibi de temelde vücudumuzun bu virüse karşı antikor üretmesini, bu şekilde de hastalığa yakalanmasını ya da yakalansa bile hafif şekilde atlatmasını sağlamak. Bu yüzden antikorlar Kovid-19 belası için hayati önem taşıyor.