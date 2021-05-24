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    • Dünya
    • 24.05.2021 10:16
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    • 24.05.2021 10:37
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    'da 2 adet kavun 208 bin liraya alıcı buldu

    'nın eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan kavunları için her yıl olduğu gibi bu yıl da açık artırma düzenlendi. Açık artırmada 2 kavun 2.7 milyon yene (208 bin lira) alıcı buldu.

    İHA
    İki kavun 208 bin liraya satıldı

    Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo'da gerçekleştirildi.

    Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en yüksek fiyata alıcı bulmak için kıyasıya yarıştı.

    Yerel bir bebek maması üreticisi olan Hokkaido Products adlı şirket 2.7 milyon yenlik (yaklaşık 208 bin lira) en yüksek teklifi vererek 2 adet kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirket yönetiminden yapılan açıklamada çiftçileri teşvik etmek adına en yüksek teklifin verildiği belirtildi.

        Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üretici tarafından yetiştirilen 2.16 milyar yen (yaklaşık 166 milyon lira) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

        REKOR TEKLİF 2019'DA VERİLMİŞTİ
        Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuştu.

        2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu.
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            Haberler Dünya Japonya'da 2 adet kavun 208 bin liraya alıcı buldu