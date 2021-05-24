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    • Dünya
    • 24.05.2021 15:14
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    • 24.05.2021 15:26
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    İşgalci İsrail'e koşulsuz şartsız destek sağlayan ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken'dan turu

    İsrail- arasında imzalanan ateşkes sonrası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "tansiyonu düşürmek için" turuna çıktığını duyurdu. Blinken'ın sözde "tansiyonu düşürme" turu, bilindik izminin bir göz boyama hamlesi olarak değerlendiriliyor.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Blinken'dan Ortadoğu turu
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    İsrail ile Filistin arasında varılan, "karşılıklı ve eş zamanlı olması" kararlaştırılan ateşkes anlaşması sonrası ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ortadoğu'ya gönderiyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmak için Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'a gideceğini söyledi.

    İsrail Güvenlik Kabinesi 21 Mayıs'ta üç saatlik toplantının ardından, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere toplanmıştı.



        ABD'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK
        Blinken'ın sözde "tansiyonu düşürme" turu bilindik ABD emperyalizminin bir göz boyama hamlesi olarak değerlendiriliyor. Öyle ki ABD işgalci İsrail'e günlerce göz yummuş, Filistin'deki çocukların katledilmesini görmezden gelmişti.


        Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ölen çocuklarla ilgili soruyu geçiştirmiş, "kendini savunma hakkı" diye İsrail saldırılarını savunmuştu.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e "sarsılmaz desteğini" vurgulamıştı.

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        Blinken'dan Ortadoğu turu
        Haberler Dünya İşgalci İsrail'e koşulsuz şartsız destek sağlayan ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ortadoğu turu