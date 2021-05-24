



ABD'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK

Blinken'ın sözde "tansiyonu düşürme" turu bilindik ABD emperyalizminin bir göz boyama hamlesi olarak değerlendiriliyor. Öyle ki ABD işgalci İsrail'e günlerce göz yummuş, Filistin'deki çocukların katledilmesini görmezden gelmişti.



Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ölen çocuklarla ilgili soruyu geçiştirmiş, "kendini savunma hakkı" diye İsrail saldırılarını savunmuştu.