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    • Dünya
    • 24.05.2021 23:05
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    • 24.05.2021 23:05
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    'da düzenlenen operasyonda 5 DEAŞ'lı yakalandı

    'ın kent merkezinde polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi. Yapılan ilk sorguda DEAŞ mensubu olduklarını kabul eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

    Musul'da DEAŞ operasyonu!

    tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, 'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

    Kent merkezinden gelen bir ihbarı değerlendiren polis, 3 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 5 DEAŞ mensubunu yakaladı.

    MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
    Yapılan ilk sorguda DEAŞ mensubu olduklarını kabul eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

    Terör örgütü DEAŞ, 2014'te 'ın Musul, ve vilayetlerinin tamamı ile ve illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

    Dönemin Başbakanı , 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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    Haberler Dünya Irak Musul'da düzenlenen operasyonda 5 DEAŞ'lı yakalandı