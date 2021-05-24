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    • Dünya
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    • 24.05.2021 21:27
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    ABD'de Ulusal Muhafızlar 'dan çekildi!

    Son dakika haberleri... ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savunma Bakanı , 6 Ocak’ta eski Başkan destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından ’a konuşlandırılan Ulusal Muhafızların tamamının başkentten ayrıldığını bildirdi.

    AA
    Ulusal Muhafızlar çekildi!

    ABD Savunma Bakanı ,Ulusal Muhafızların tamamının 'dan ayrıldığını açıkladı.

    Yaklaşık 5 aydır çevresinde güvenlik önlemi alan Ulusal Muhafızların kentten ayrılışına ilişkin açıklama yapan Austin, görevini tamamlayarak eyaletlerine dönen askerlere teşekkür etti.

    Ulusal Muhafızların ülkedeki protestolardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye kadar birçok görev üstlendiğini hatırlatan Austin, son bir yılın Ulusal Muhafızlar için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti.

    6 OCAK'TA KONGRE BASKINI YAŞANDI
    ABD Başkanlık seçim sonuçlarının hileli olduğunun iddia eden , on binlerce destekçisi ile 6 Ocak'ta Washington'da miting yapmıştı.

    Mitingin ardından, kongreye yürüyen göstericiler, başkanlık seçimleri seçiciler kurulu oylamasının onay oturumunun sürdüğü Kongre binasının önünde gelmiş ve polis barikatlarını aşarak binaya girmişti.

    Olayların tırmanmasından kısa bir süre sonra, ABD Savunma Bakanlığı () bölgeye Ulusal Muhafızları sevk etmiş ve olaylar kontrol altına alınmıştı.

    Pentagon, daha sonra Başkan 'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Washington'a 25 bin civarında Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.

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