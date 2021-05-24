Baldwinsville şehrinde yaşayan Mincolla'ya ailesinin onayıyla, eyalet üniversitesinin sürdürdüğü klinik deneyler kapsamında Kovid-19 aşısı uygulandı.

Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

"HİÇ TEREDDÜT YAŞAMADIK"

Baba Mike Mincello, çocuğuna Kovid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.