Yaklaşık 5 aydır ABD Kongresi çevresinde güvenlik önlemi alan Ulusal Muhafızların kentten ayrılışına ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, görevini tamamlayarak eyaletlerine dönen askerlere teşekkür etti.

Ulusal Muhafızların ülkedeki protestolardan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadeleye kadar birçok görev üstlendiğini hatırlatan Austin, son bir yılın Ulusal Muhafızlar için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti.