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    • 25.05.2021 00:03
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    Bakanı Lloyd Austin açıkladı: ızlar 'dan çekildi

    Bakanı Lloyd Austin, 6 Ocak’ta eski Başkan destekçilerinin binasını basmasının ardından ’a konuşlandırılan ızların tamamının başkentten ayrıldığını açıkladı.

    AA
    Ulusal Muhafızlar Washington'dan çekildi

    Yaklaşık 5 aydır ABD Kongresi çevresinde güvenlik önlemi alan Ulusal Muhafızların kentten ayrılışına ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, görevini tamamlayarak eyaletlerine dönen askerlere teşekkür etti.

    Ulusal Muhafızların ülkedeki protestolardan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadeleye kadar birçok görev üstlendiğini hatırlatan Austin, son bir yılın Ulusal Muhafızlar için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti.



    6 OCAK WASHINGTON....
    ABD Başkanlık seçim sonuçlarının hileli olduğunun iddia eden Donald Trump, on binlerce destekçisi ile 6 Ocak'ta Washington'da miting yapmıştı.

    Mitingin ardından, kongreye yürüyen göstericiler, başkanlık seçimleri seçiciler kurulu oylamasının onay oturumunun sürdüğü Kongre binasının önünde gelmiş ve polis barikatlarını aşarak binaya girmişti.



    Olayların tırmanmasından kısa bir süre sonra, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgeye Ulusal Muhafızları sevk etmiş ve olaylar kontrol altına alınmıştı.

    Pentagon, daha sonra Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Washington'a 25 bin civarında Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.

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