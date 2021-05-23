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    • Dünya
    • 23.05.2021 15:47
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    • 23.05.2021 16:09
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    'da teleferik faciası! Ölü ve yaralılar var

    AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, 'da meydana gelen teleferik kazası nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre olay nedeniyle 2 kişi de ağır yaralandı.

    İtalya'da teleferik faciası! Ölü ve yaralılar var

    'nın kuzeyindeki yakınlarındaki bir teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

    Uluslararası haber ajansı AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti.

    Gelen ilk bilgilere göre olay nedeniyle 2 kişi de ağır yaralandı.

    Kaza hakkında açıklamalarda bulunan yerel yetkili Walter Milan iki çocuğun ise en yakın hastaneye helikopter ile götürüldüğünü açıkladı.

    Aynı açıklamada teleferiğin ormanlık alana düşmesinin kurtarma çalışmalarında zorlukların yaşanmasına neden olduğunun altı çizildi.

    İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, teleferikte 11 kişi bulunuyordu.

    Bir süredir kapalı olan teleferik 24 Nisan'da yeniden kullanıma girmişti.

    Teleferiğin deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte faaliyet gösterdiği açıklandı.

    En son 2016 yılında yenilenen teleferik ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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