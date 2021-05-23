İtalya'da teleferik faciası! Ölü ve yaralılar var

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü yakınlarındaki bir teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Uluslararası haber ajansı AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Gelen ilk bilgilere göre olay nedeniyle 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza hakkında açıklamalarda bulunan yerel yetkili Walter Milan iki çocuğun ise en yakın hastaneye helikopter ile götürüldüğünü açıkladı.

Aynı açıklamada teleferiğin ormanlık alana düşmesinin kurtarma çalışmalarında zorlukların yaşanmasına neden olduğunun altı çizildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, teleferikte 11 kişi bulunuyordu.

Bir süredir kapalı olan teleferik 24 Nisan'da yeniden kullanıma girmişti.

Teleferiğin deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte faaliyet gösterdiği açıklandı.

En son 2016 yılında yenilenen teleferik ile ilgili soruşturma başlatıldı.