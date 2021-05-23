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    ve Filistin arasında ateşkes ilan edildi: Başkanı , hayret uyandıran sözler söyledi

     ve Filistin arasında ateşkes ilan edildi. Başkanı , hayret uyandıran sözler söyledi. Barışın sağlanmasının tek yolunun, iki devletli çözüm olduğunu bildirdi. Bölgedeki ülkelere "Bölgede İsrail bağımsız bir devlet olarak tanınmadıkça barış olmayacak. İsrail'in güvenliği için verdiğim taahhütlerde bir değişiklik yok" mesajı gönderdi.

    Savaş yanlısı

    İsrail ve Filistin arasında ateşkes ilan edildi. Başkanı , hayret uyandıran sözler söyledi. Barışın sağlanmasının tek yolunun, iki devletli çözüm olduğunu bildirdi.

    Bölgedeki ülkelere "Bölgede bağımsız bir devlet olarak tanınmadıkça barış olmayacak. İsrail'in güvenliği için verdiğim taahhütlerde bir değişiklik yok" mesajı gönderdi. ile yaptığı telefon görüşmesinde 'nın güvenliği için destek vereceklerini dile getirdi.

    İSRAİL YIKTI BİZ YAPALIM
    İsrail'in     'ye düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti. Kamu binaları, hastaneler ve okullar yerle bir edildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin, Gazze'nin yeniden inşasına katkı vereceğini söyledi! Bölgeye acil insani destek sağlanması, kente uluslararası desteğin mobilize edilmesi gerektiğini de dile getirdi. Ancak tek şartı Filistin'in elindeki 191 İsrail askerinin salıverilmesiydi.

    GAZETECİLER HEDEF OLDU
    Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in saldırılarında 33 medya kurumunun hedef alındığını söyledi. Aralarında kameramanının da olduğu 170 gazetecinin yaralandığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının 19 Mayıs'ta bir evi bombalaması sonucu yerel radyoda çalışan gazeteci yaşamını yitirmişti.

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    Haberler Dünya İsrail ve Filistin arasında ateşkes ilan edildi: ABD Başkanı Joe Biden, hayret uyandıran sözler söyledi