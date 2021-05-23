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    • Dünya
    • 23.05.2021 17:53
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    • 23.05.2021 17:58
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    , ve ’e seyahat yasağı getirdi

    , yeni tip koronavirüs (Kovid) salgını ile mücadelede kapsamında, , ve ’e seyahat yasağı getirdi. İsrail daha önce, , , , , , ve dahil olmak üzere bazı ülkelere seyahat yasağı koymuştu.

    İHA
    İsrail’den 3 ülkeye seyahat yasağı

    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, , ve 'e Covid-19'un yüksek bulaşma riski nedeniyle, İsrail vatandaşlarının ve İsrail'de ikamet edenlerin seyahat etmeleri yasaklandı.

    İsrail daha önce, , , , , , ve dahil olmak üzere bazı ülkelere seyahat yasağı getirmişti.

    Açıklanan ülkelere gitmek zorunda olan İsrailli ve İsrail'de ikamet edenlerin ülkedeki istisnalar komitesine başvurmalarının gerektiği öğrenildi.

    Bakanlık, halka gerekli olmadığı sürece yurt dışına gitmemelerini tavsiye ederken, aşılanmış ve taburcu olanlar dahil olmak üzere İsrail'e seyahat eden bütün yolcuların zorunlu karantinaya girmelerinin altını çizdi.

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