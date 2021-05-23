İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'nin Prenses Diana röportaj yapabilmek için sahte belge üretmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten eski yargıç John Dyson'a teşekkür etti.

"BBC'nin bir daha böyle bir şeyin olmaması için mümkün olan her adımı atacağını umduğunu" belirtti. "Açıkça Lord Dyson'ın raporunun bulguları konusunda çok endişeliyim" dedi.

Adalet Bakanı Robert Buckland ise "Bence bir özür bir başlangıç, ama bunun konunun sonu olduğunu düşünmüyorum" dedi. Londra Polis Teşkilatı bir cezai soruşturma için raporun beklendiğini bildirdi.

1995'TE İPLERİ KOPARAN RÖPORTAJ

BBC muhabiri Martin Bashir, Diana'yı "Kraliyet Ailesi, seni izletiyor" diye kandırdı. Sahte banka hesap özetleri hazırlattı. Bunun üzerine Diana, "Biz üç kişilik aileyiz" diyerek Prens Charles'ın kendisine ihanet ettiğini açıkladı! İkili, bu itiraftan sonra Kraliçe'nin emriyle boşandı.