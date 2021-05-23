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    , röportajında hile yaptığını kabul etti! Kanala son darbe Başbakanı Johnson'dan geldi

     Başbakanı , 'nin röportaj yapabilmek için sahte belge üretmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten eski yargıç 'a teşekkür etti. "BBC'nin bir daha böyle bir şeyin olmaması için mümkün olan her adımı atacağını umduğunu" belirtti. "Açıkça 'ın raporunun bulguları konusunda çok endişeliyim" dedi.

    Diana şoku

    Başbakanı , 'nin röportaj yapabilmek için sahte belge üretmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten eski yargıç 'a teşekkür etti.

    "BBC'nin bir daha böyle bir şeyin olmaması için mümkün olan her adımı atacağını umduğunu" belirtti. "Açıkça 'ın raporunun bulguları konusunda çok endişeliyim" dedi.

    Adalet Bakanı ise "Bence bir özür bir başlangıç, ama bunun konunun sonu olduğunu düşünmüyorum" dedi. bir cezai soruşturma için raporun beklendiğini bildirdi.

    1995'TE İPLERİ KOPARAN RÖPORTAJ
    BBC muhabiri , Diana'yı ", seni izletiyor" diye kandırdı. Sahte banka hesap özetleri hazırlattı. Bunun üzerine Diana, "Biz üç kişilik aileyiz" diyerek 'ın kendisine ihanet ettiğini açıkladı! İkili, bu itiraftan sonra Kraliçe'nin emriyle boşandı.

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    Haberler Dünya BBC, Prenses Diana röportajında hile yaptığını kabul etti! Kanala son darbe İngiltere Başbakanı Johnson'dan geldi