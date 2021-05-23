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    • Dünya
    • 23.05.2021 19:58
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    • 23.05.2021 19:58
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    Başkan Yardımcısı Devlet Başkanı ile tokalaştıktan sonra elini üzerine sildi

    Başkan Yardımcısı ’in Devlet Başkanı Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini sıkmasının ardından elini üzerine silmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Harris, anne tarafından , baba tarafından ise asıllıdır. İşte o anlar...

    İHA
    Kamala Harris'ten Moon'a ırkçılık

    Başkan Yardımcısı , geçtiğimiz cuma günü Devlet Başkanı Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris'in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris'in hareketini "utanç verici" ve "hakaret" olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının "ırkçılık" olarak görüleceğini ifade etti.

    Bazı vatandaşlar ise, Harris'in Kovid-19 salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris'in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü. Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.

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