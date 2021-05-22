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    • Dünya
    • 23.05.2021 01:53
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    • 23.05.2021 02:25
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    Son dakika: 'in birincisi oldu!

    Son dakika haberleri... nın 65'incisi koronavirüs tedbirleri çerçevesinde düzenlendi. 20 ülkenin final heyecanı yaşadığı 'de , 524 puan ile birinciliği elde etti.

    Eurovision 2021'in kazananı belli oldu!

    Bu yıl 65'incisi düzenlenen , Kovid-19 tedbirleri içerisinde 'da gerçekleştirildi.

    Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla 'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.

    Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.

    Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

    Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

    Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.

    Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi

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