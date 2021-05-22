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    • Dünya
    • 22.05.2021 09:42
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    • 22.05.2021 09:42
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    SON DAKİKA: BM'den 'ye kritik Libya ziyareti

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı 'in, 22-23 Mayıs'ta 'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

    DHA
    BM'den Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

    Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı 'in, 22-23 Mayıs'ta 'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ján Kubiš, Sayın Bakanımızın daveti üzerine, 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın Özel Temsilci Kubiš'i kabulünde, Libya'da Milli Birlik Hükümetinin ve siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi amacıyla uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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