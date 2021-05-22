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    İngiltere, BBC'nin röportaj skandalıyla sarsıldı! Prenses Diana...

    İngiltere, BBC'nin röportaj skandalıyla sarsıldı! Prenses Diana'nın 1995 yılında katıldığı programı için yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Röp'öl'taj
    İngiltere, BBC'nin röportaj skandalıyla sarsıldı! Prenses Diana'nın 1995'te katıldığı BBC Panorama programı için yürütülen soruşturma tamamlandı. Programı yapan 'in, Diana'nın güvenini kazanmak için çocuklarının dadısı Tiggy Legge-Bourke'ın Prens Charles'tan hamile kaldığını söylediği ve sahte kürtaj belgesi gösterdiği ortaya çıktı.



    ve , BBC'yi kınadı. Prens Charles ve Prenses Diana, röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth'in emriyle boşanmıştı.



    Diana, röportajda Prens Charles tarafından aldatıldığını söylemişti.


    MARIN BASHIR

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