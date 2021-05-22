İngiltere, BBC'nin röportaj skandalıyla sarsıldı! Prenses Diana'nın 1995'te katıldığı BBC Panorama programı için yürütülen soruşturma tamamlandı. Programı yapan Marin Bashir'in, Diana'nın güvenini kazanmak için çocuklarının dadısı Tiggy Legge-Bourke'ın Prens Charles'tan hamile kaldığını söylediği ve sahte kürtaj belgesi gösterdiği ortaya çıktı.
Prens William ve Prens Harry, BBC'yi kınadı. Prens Charles ve Prenses Diana, röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth'in emriyle boşanmıştı.
Diana, röportajda Prens Charles tarafından aldatıldığını söylemişti.
MARIN BASHIR
Prens William ve Prens Harry, BBC'yi kınadı. Prens Charles ve Prenses Diana, röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth'in emriyle boşanmıştı.
Diana, röportajda Prens Charles tarafından aldatıldığını söylemişti.
MARIN BASHIR