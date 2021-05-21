SON DAKİKA: DSÖ'den Kovid-19 ölümleriyle ilgili flaş açıklama: Teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir

DSÖ'nün, Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu 2021 ve küresel Kovid-19 artan ölüm oranı tahminlerini içeren raporu açıklandı.
Raporda, 31 Aralık 2020 itibarıyla ön tahminlerin, 2020'de Kovid-19 salgınına atfedilebilecek toplam küresel ölüm sayısının en az 3 milyon olduğunu gösterdiği belirtilerek, bu rakamın da resmi olarak bildirilen 1,8 milyondan 1,2 milyon daha fazla ölüm anlamına geldiğine işaret edildi.
Tahminlere göre şu anda DSÖ'ye bildirilen Kovid-19 kaynaklı 3,4 milyon ölüm sayısının muhtemelen önemli ölçüde eksik sayıldığı ifade edilen raporda, ölüm sayısının bundan en az 2-3 kat daha yüksek olduğu belirtildi.
DSÖ'nün veri ve analiz bölümünden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında rapora ilişkin bilgi verdi.
GERÇEKTEN 2-3 KAT DAHA FAZLA OLABİLİR
Asma, Kovid-19 kaynaklı küresel vefat sayılarına ilişkin sorusu üzerine, "Bu aya kadar resmi olarak 3,4 milyon ölüm rapor edildiğini zaten biliyoruz. Ancak bu sayı gerçekten 2-3 kat daha fazla olabilir." dedi.