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    • Dünya
    • 21.05.2021 11:06
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    • 21.05.2021 11:15
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    Savunma Bakanı SİHA paylaştı ülkede gündem oldu: " bir silah süper gücü"

    Dağlık Karabağ’daki başarısı ile dünyanın gündemine oturan SİHA’lar basında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Savunma Bakanı Blaszczak’ın "İyi haberler yakında geliyor" notuyla fotoğrafını paylaşması ülkede en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Çek haber sitesi Echo24, ’yı tehdit olarak gören Polonya’nın ’den SİHA almasının 'mantıklı' bir hamle olduğunu belirterek, "Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

    Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.

    Bu gelişmenin ardından Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın, önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

    Polonya medyası, Polonya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için gerekli imzaların bu ziyarette atılabileceğini yazdı.

    "POLONYA TÜRKİYE'DEN SİHA ALACAK"
    Polonya'nın bu hamlesi Avrupa medyasının da dikkatini çekti. Çek haber sitesi Echo24, "Polonya muhtemelen Türkiye'den savaş uçağı satın alacak" başlıklı bir yazı yayımladı. Askeri analist Lukas Visingr'in görüşlerine verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

        "Polonya şaşırtıcı bir adım atacak gibi görünüyor. Muhtemelen Türkiye'den drone alacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak bunu Twitter hesabında paylaştı.

        Fotoğraftaki model, gövde ve kanat şekli bakımından Türk tasarımına sahip. Model, gövdenin altında dört füze taşıyor - ikisi dışta daha hafif ve ikisi iç sabit noktalarda daha ağır.

        TÜRK SİLAHLARINI ALACAKLARIN SAYISI ARTACAK
        Rusya'yı birincil tehdit olarak gören Polonya, 'mantıklı' bir hamle yapıyor. Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir.

            POLONYA'NIN PROGRAMINA GÖRE 6 ADET SATILABİLİR
            Mart 2018'de Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz tarafından Milli Savunma Parlamento Komisyonu'nun bir toplantısında yayınlanan bilgilere göre, Polonya'nın programı, 2020 ile 2022 arasında 6 sistemin teslimatını içerecekti. Belirsiz bir gelecekte 6 sistem daha satın alınabilir."

            ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR
            Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.

            Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.

                Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.

                ALMANYA HAYRAN KALDI
                Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.

                Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.

                Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.

                İNGİLTERE DE İSTİYOR
                Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.

                İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.

                Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.

                    İŞTE SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

                    300 BİN SAATTİR GÖKLERDE
                    Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

                    TEKNİK ÖZELLİKLERİ
                    Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

                    Haberleşme Menzili - LOS

                    Kalkış ve İniş - Pist (Otomatik)

                    Seyir - Maksimum Hız - 70 knot - 120 knot

                    Maksimum Kalkış Ağırlığı - 650 kg

                    Operasyonel - Maksimum İrtifa - 18.000 feet - 27.000 feet

                    Havada Kalış - 27 Saat

                    Faydalı Yük Kapasitesi - 150 kg

                    Kanat Açıklığı - 12 mt.

                    Faydalı Yük - ISR - Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

                        Yükseklik - 2.2 mt.

                        Faydalı Yük - Mühimmatlar - 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

                        Uzunluk - 6.5 mt.

                        Yakıt Kapasitesi / Tipi - 300 Litre / Benzin

                        İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı
                        Enjeksiyonlu Motor
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                        Savunma Bakanı SİHA paylaştı ülkede gündem oldu
                        Haberler Dünya Polonya Savunma Bakanı SİHA paylaştı ülkede gündem oldu: "Türkiye bir silah süper gücü"