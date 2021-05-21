Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.
Bu gelişmenin ardından Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın, önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Polonya medyası, Polonya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için gerekli imzaların bu ziyarette atılabileceğini yazdı.
"POLONYA TÜRKİYE'DEN SİHA ALACAK"
Polonya'nın bu hamlesi Avrupa medyasının da dikkatini çekti. Çek haber sitesi Echo24, "Polonya muhtemelen Türkiye'den savaş uçağı satın alacak" başlıklı bir yazı yayımladı. Askeri analist Lukas Visingr'in görüşlerine verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı: