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    • 21.05.2021 21:56
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    Hutbe okuyan imamına bıçaklı girişimi

    'da İmamlarından ’ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırgan tarafından girişiminde bulunuldu. İşte o anlar...

    DHA
    Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

    'da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da Cuma namazı kıldı. Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan İmamlarından 'ya girişiminde bulundu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi!

    Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor.

    Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" ifadelerine yer verildi.

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