BBC'nin sahte belgeli Prenses Diana röportajı İngiltere'yi karıştırdı! İngiltere Başbakanı Johnson'dan flaş açıklama

İngiltere merkezli BBC'nin 1995 yılında yapılan Prenses Diana röportajında sahte belge kullandığının ortaya çıkması İngiltere'yi karıştırdı.
BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturma tamamlanmış, BBC muhabiri Martin Bashir'in sahte banka hesap özetleri hazırlatarak Diana'yı röportaja ikna ettiği ortaya çıkmıştı.
PRENSLER BBC'Yİ SUÇLADI
Prenses Diana'nın oğulları Prens William ve Harry, Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenleyen BBC'yi annelerinin ölümüne katkıda bulunmakla suçladı.
Cambridge Dükü Prens William sahte rapora ilişkin yaptığı açıklamada, BBC'nin röportajı elde etmek için yaptığı "hilekarlığın" annesinin röportajda söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini ve prensesin son yıllarındaki korku ve paranoyasına katkı yaptığını belirtti.
William, röportajın "Sadece bir muhabir tarafından değil, BBC'nin liderleri tarafından da başarısız olduğunu" belirtti.
William, "Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti" açıklamasında bulunarak, annesinin yalnızca bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldığını söyledi.