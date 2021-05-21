BBC'nin sahte belgeli Prenses Diana röportajı İngiltere'yi karıştırdı! İngiltere Başbakanı Johnson'dan flaş açıklama

William, röportajın "Sadece bir muhabir tarafından değil, BBC'nin liderleri tarafından da başarısız olduğunu" belirtti.

William, "Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti" açıklamasında bulunarak, annesinin yalnızca bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldığını söyledi.