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    • Dünya
    • 21.05.2021 22:09
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    • 21.05.2021 22:11
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    'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan şahıs uçak lastiklerinin arasına yakalandı!

    Son dakika haberleri... Kaçak olarak 'ya gitmeye çalışan bir şahıs uçak lastiklerinin arasında yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, doğumlu olduğu tespit edilen 21 yaşındaki şahsı gözaltına alındı.

    İHA
    Kaçak yolcu lastiklerin arasında yakalandı!

    Kaçak olarak 'ya gitmeye çalışan bir şahıs uçak lastiklerinin arasında yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde yolcu uçakları için lastik taşıyan bir tır, gerekli kontrolleri yapılarak Atatürk Havalimanı B Kapısı'ndan aprona giriş yaptı.

    Lastikler tırdan indirildi sırada görevli personel uçak lastiklerinin arasına gizlenmiş bir kişinin olduğunu fark etti.

    Bunun üzerine polislere haber verildi.

    ALMANYA'YA KAÇMAK İSTERKEN GÖZALTINA ALINDI
    Olay yerine gelen polis ekipleri, doğumlu olduğu tespit edilen 21 yaşındaki Youssef A. gözaltına alındı. Yaklaşık bir ay önce kaçak yollarla 'ye giriş yaptığı belirlenen şahıs, yapılan ilk sorgusunda bir gün önce TIR parkında Almanya'ya gideceği belirtilen TIR'a bindiğini söyledi.

    Şahsın ilk ifadesinde, Almanya'da yaşayan abisi aracılığıyla insan kaçakçılığı yapan kişilerle irtibat kurduğunu belirtiği öğrenildi. Almanya'ya kaçmak isterken yakalan Filistinli şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Dünya Almanya'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan şahıs uçak lastiklerinin arasına yakalandı!