Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (AB) ve G20 ülkelerinde 30 yıl içerisinde alkol tüketiminin ortalama yaşam süresini 1 yıla yakın kısaltacağını bildirerek, aşırı alkol tüketimine karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.
OECD tarafından yayımlanan Zararlı Alkol Tüketimini Engelleme raporunda, alkol tüketimini engellemeye yönelik her 1 avro yatırımın, 16 avro ekonomik kazanç getireceği ifade edildi.
Raporda, 52 OECD, AB ve G20 ülkelerinin verilerinin incelenmesi sonucu, günde kadınlarda 1, erkeklerde 1,5 bardaktan fazla alkol tüketiminin neden olduğu hastalık ve yaralanmaların gelecek 30 yıl içerisindeki tahmini yaşam süresini ortalama 0,9 yıl düşüreceği aktarıldı.