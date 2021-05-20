Raporda, karantina dönemlerinde Avustralya, Belçika, ABD, Fransa ve İngiltere'de kadın, küçük çocuğu olan ebeveynler, yüksek gelirli kişiler ile depresyon ve anksiyete belirtisi gösteren kişilerin alkol tüketimini en fazla artıranlar olduğu, ayrıca AB ülkelerinde alkole bağlı aile içi şiddet nedeniyle yapılan imdat çağrılarının yüzde 60 arttığına dikkat çekildi.