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    • Dünya
    • 20.05.2021 10:01
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    • 20.05.2021 10:06
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    SON DAKİKA: BM İsrail zulmünü rakamlarla açıkladı: 75 bin Filistinli yerinden edildi

    Son dakika haberi! , İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, dün açıkladığı raporda İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik hava ve karadan başlattığı saldırılarda 10 Mayıs'tan şimdiye kadar 52 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini, 2 bin 500 kişinin evsiz kaldığını açıklamıştı.

    AA
    BM İsrail zulmünü rakamlarla açıkladı

    Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.


    DÜN 52 BİN OLARAK AÇIKLANMIŞTI
    Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik hava ve karadan başlattığı saldırılarda 10 Mayıs'tan şimdiye kadar 52 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini, 2 bin 500 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. BM, saldırılarda etkilenen Gazze'deki 38 binden fazla sivile yardım ulaştırıldığı kaydedildi. Saldırılarda evsiz kalan sivillerin Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen 48 okula sığındığı bildirildi.



    Açıklamada, çatışmalarda 40'tan fazla eğitim yerinin hasar gördüğü ve bölgedeki okullara günde 6 ila 8 saat enerji verildiği ifade edildi. BM İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, İsrail ve Filistin taraflarına, BM'ye yakıt, gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılması ve Gazze'ye insani yardım personeli gönderilmesine izin verilmesi için de çağrıda bulundu.



        BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ
        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın daha yaşamını yitirdi.

        İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine şiddetli saldırılar düzenledi.

        Han Yunus'un batısındaki Es-Satr bölgesine düzenlenen hava saldırısında Filistinli bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentindeki gümrük muhafaza bölgesinde bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısında birkaç kişi yaralanırken, Han Yunus'un Japon Mahallesi ile Refah'taki Eş-Şebbura bölgesinde de birer evin hedef alındığı söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA: BM İsrail zulmünü rakamlarla açıkladı: 75 bin Filistinli yerinden edildi