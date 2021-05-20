SON DAKİKA: BM İsrail zulmünü rakamlarla açıkladı: 75 bin Filistinli yerinden edildi

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentindeki gümrük muhafaza bölgesinde bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısında birkaç kişi yaralanırken, Han Yunus'un Japon Mahallesi ile Refah'taki Eş-Şebbura bölgesinde de birer evin hedef alındığı söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.