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    • Dünya
    • 21.05.2021 06:18
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    • 21.05.2021 06:19
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    SON DAKİKA: 'den kritik ziyaret: Blinken - ateşkesinin ardından bölgeye gidecek

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı 'ın, - meselesini görüşmek ve taraflarla temaslarda bulunmak üzere bölgeye gideceği bildirildi.

    AA
    ABD'den ateşkesin ardından kritik ziyaret

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yazılı açıklamasına göre Blinken, li mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile dün iki telefon görüşmesi yaptı.

    Blinken, öğleden sonraki görüşmesinde "tarafların ateşkese vardığını" bildiren Aşkenazi'ye bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki bakan da arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır'a teşekkür etti.

    Blinken'ın ilerleyen günlerde hem li hem de İsrailli taraflarla bir araya gelmek için bölgeye gideceği bilgisinin yer aldığı açıklamada, ABD'nin, bölgede sükunetin muhafazası için tüm paydaşlarla yakın koordinasyon ve iletişim halinde olacağı kaydedildi.

    Blinken'ın bölgeye yapacağı ziyaretin tarihleriyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'den kritik ziyaret: Blinken İsrail-Hamas ateşkesinin ardından bölgeye gidecek