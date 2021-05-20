Çin'in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddia ettiği kara sularına izinsiz giren ABD donanmasına ait "USS Curtis Wilbur" savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Güney Hareket Merkezi Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir savaş gemisinin izinsiz olarak Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Şişa Adaları kara sularına girdiğini belirtti.
PLA'nın, ABD savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı bilgisini paylaşan Tien, ABD'yi, Güney Çin Denizi'nde "gerçek bir baş belası" olarak nitelendirdi.
Tien, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini, bölgenin barış ve istikrarını kararlılıkla koruyacağını ifade etti.
Öte yandan, ABD Donanmasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, USS Curtis Wilbur gemisinin, uluslararası hukuka uygun olarak, Paracel Adaları civarında "seyir hak ve özgürlüklerini kullandığı" kaydedildi.