New Scientist dergisinde yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika'nın kuzey batısındaki Ronne Buz Sahanlığı'ndan kopan 4 bin 320 kilometrekarelik alana sahip buz parçasının koptuğunu bildirdi. Kopan buz parçasının parmak şeklinde olduğu ve dünya üzerinde halihazırda yüzen buz kütlelerinin en büyüğü olduğu kaydedildi.