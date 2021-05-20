New Scientist dergisinde yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika'nın kuzey batısındaki Ronne Buz Sahanlığı'ndan kopan 4 bin 320 kilometrekarelik alana sahip buz parçasının koptuğunu bildirdi. Kopan buz parçasının parmak şeklinde olduğu ve dünya üzerinde halihazırda yüzen buz kütlelerinin en büyüğü olduğu kaydedildi.
"A-76" olarak adlandırılan buzdağı, ESA'ya ait Copernicus Sentinel-1 uydusu ile görüntülendi.
İlk olarak İngiltere Antarktik Araştırması tarafından tespit edilen buzdağının yaklaşık 3 bin 640 kilometrekarelik alana sahip İspanya'nın dünyaca ünlü turistik adası Mallorca'dan daha büyük olduğu ifade edildi.