ABD’li petrol şirketi resmen açıkladı: Bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödedik

ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferinin devre dışı kalmasına neden olarak, ülkede kriz yarattı.
Konuyla ilgili Colonial Pipeline'ın yeniden faaliyete geçmesi için bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödendiği iddia edildi.O iddiaya ilişkin açıklama Colonial Pipeline şirketinden geldi.
FİDYEYİ ÖDEMEYE KARAR VERDİK
Colonial Pipeline CEO'su Joseph Blount, şirkete yönelik fidye yazılımı saldırısından saatler sonra Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödemeye karar verdiklerini söyledi.