ABD’li petrol şirketi resmen açıkladı: Bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödedik

NE OLMUŞTU?

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri, siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapandı. Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. ABD'de bir çok eyalette yakıt sıkıntısı yaşanmıştı.

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