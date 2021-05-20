Görüşmede, Harris için "Ne için mücadele ettiğine rağmen ona temelsiz bir şekilde ırkçı mı diyor? S..tir git" ifadesini kullandığı kaydedildi.

SÖZLERİ İNKAR EDİLMEDİ

Jill Biden'ın basın danışmanı Michael LaRosa, First Lady'nin sözlerini yalanlamadı.