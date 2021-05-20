Geçtiğimiz Kasım ayında ABD Başkanı seçilen ve 2021 Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden'ın eşi ve yardımcısı arasında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre First Lady Jill Biden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e küfür etti.
DEMOKRATLARI SIKINTIYA SOKACAK KİTAP
Daha önce ABD Başkanlığı döneminde Donald Trump hakkında öne sürülen ve "şüpheli vergi planlarına" ilişkin bilgilerin yer aldığı kitap, Cumhuriyetçi isme zor günler yaşatmıştı.
Bu kez benzer bir durum Demokratlar içinde yaşanıyor. Amerikalı gazeteci Edward-Isaac Dovere, seçim kampanyası sırasında yaşananları anlatan bir kitap kaleme aldı.
FIRST LADY KÜPLERE BİNDİ
25 Mayıs'ta yayınlanacak "Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump" adlı kitapta, Jill Biden'ın, kocası ve Kamala Harris arasında 2019'da yaşanan gergin bir tartışmanın ardından küplere bindiği söyleniyor.
JILL BIDEN'IN HARRIS'E SÖYLEDİĞİ İFADE
First Lady Jill Biden'ın, ABD Başkanı eşi Joe Biden'ı ırkçılıkla suçlayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris için, "S..tir git" dediği belirtildi.