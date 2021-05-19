Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...
227 ŞEHİT, 1620 YARALI
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 1620'ye ulaştı.
İSRAİL TERÖRİZMİNİ TÜM DÜNYAYA HAYKIRDI
İşgalci İsrail masumları hedef alarak sistemli soykırım faaliyetleri devam ederken "@emmasworld.101" takma adlı bir TikTok kullanıcısının paylaşımı tüm dikkatleri üzerine çekti.
TikTok kullanıcısının ❝Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı❞ başlığıyla yaptığı ve İsrail'in işgalci tutumu ve Filistin konulu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte dikkat çeken o sözler;
Bir Zamanlar Filistin diye bir yer vardı.
Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler huzur içinde yaşardı.
1800'lerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu.
Bu sırada bıyıklı bir adam Siyonizmi kurdu.
Kendilerini yurt olacak sadece kendi ırkları için güvenli bir ülke arzuluyordu.
Sonra Birinci Dünya Savaşı oldu ve İtilaf Devletleri kazandı.
İngiltere dedi ki; "Hey bu güzel topraklar tamamen benim"
Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın Siynoist devlet sözü vermesine rağmen adı hala Filistin'di.
Daha çok Yahudi sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi.
Taa ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar.
Yıl 1948'di ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu.