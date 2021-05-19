





Bu sırada bıyıklı bir adam Siyonizmi kurdu.



Kendilerini yurt olacak sadece kendi ırkları için güvenli bir ülke arzuluyordu.



Sonra Birinci Dünya Savaşı oldu ve İtilaf Devletleri kazandı.



İngiltere dedi ki; "Hey bu güzel topraklar tamamen benim"



Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın Siynoist devlet sözü vermesine rağmen adı hala Filistin'di.



Daha çok Yahudi sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi.



Taa ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar.



Yıl 1948'di ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu.