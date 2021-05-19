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    • Dünya
    • 19.05.2021 13:13
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    • 19.05.2021 13:33
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    SON DAKİKA: Avrupa Birliği (AB) aşıları tamamlanan kişilere sınırlarını açma kararı aldı

    Son dakika haberleri... AFP'nin haberine göre, Avrupa Birliği, iki doz corona virüs aşısı tamamlanan ziyaretçilere kapılarını açma kararı aldı. AB, geçtiğimiz aylarda aşı pasaportunu gündemine almıştı.

    AB sınırlarını açıyor

    AFP haber ajansının kaynaklarına dayandırdığına göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sınırlarını tamamen aşılanan ziyaretçilere açma konusunda uzlaştı.

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen ayın sonunda The New York Times'a verdiği demeçte, Avrupa İlaç Kurumu (EMA) onaylı aşıları yaptıranların AB ülkelerine seyahatinin ve serbest dolaşımını mümkün olacağını ifade ederek "27 üye devletin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir" demişti.

    AB'nin ilaç düzenleyicisi tarafından şimdiye dek Pfizer /BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca/Oxford'un aşıları onaylandı. EMA'nın Sinovac ve Sputnik V aşılarına ilişkin incelemesi sürüyor.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Avrupa Birliği (AB) aşıları tamamlanan kişilere sınırlarını açma kararı aldı