Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İzlanda'da düzenlenen Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplatısında bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile verimli bir diyalog kurmayı umduğunun altını çizen Lavrov, Moskova ve Washington'un, çıkarlarının örtüştüğü ve olumlu sonuç alabileceği konularda, bununla beraber stratejik istikrar konularında iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.
Lavrov, "Dünyadaki genel durum, önemli ölçüde Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin durumuna bağlıdır." dedi.
ABD'nin Rusya'daki, Rusya'nın ABD'deki diplomatik misyonlarının işleyişi ile ilgili olarak "önceki ABD yönetimlerinden kalan enkazı" kaldırmaya hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Uluslararası durumu değerlendirmede ciddi görüş ayrılıklarımız var. Normalleşme için yapılması gereken yaklaşımlarımızda ciddi şekilde farklılıklar yaşıyoruz." dedi.