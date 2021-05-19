Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.05.2021 05:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 05:36
    ABONE OL

    'da kritik zirve! Bakanı ile Bakanı 

    Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı  'da düzenlenen Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplatısında bir araya geldi.

    İzlanda'da kritik zirve!

    Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İzlanda'da düzenlenen Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplatısında bir araya geldi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile verimli bir diyalog kurmayı umduğunun altını çizen Lavrov, Moskova ve Washington'un, çıkarlarının örtüştüğü ve olumlu sonuç alabileceği konularda, bununla beraber stratejik istikrar konularında iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

    Lavrov, "Dünyadaki genel durum, önemli ölçüde Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin durumuna bağlıdır." dedi.

    ABD'nin Rusya'daki, Rusya'nın ABD'deki diplomatik misyonlarının işleyişi ile ilgili olarak "önceki ABD yönetimlerinden kalan enkazı" kaldırmaya hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Uluslararası durumu değerlendirmede ciddi görüş ayrılıklarımız var. Normalleşme için yapılması gereken yaklaşımlarımızda ciddi şekilde farklılıklar yaşıyoruz." dedi.

        ABD'li mevkidaşı ile Kore Yarımadası, İran nükleer planı ve Afganistan konularını da ele alacaklarını bildiren Lavrov, tüm konuları istisnasız, dürüst, karşılıklı saygı anlayışıyla tartışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

        ABD İLE RUSYA ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Moskova ile ilişki kurma çabasında olduklarını belirterek, "Rusya ile öngörülebilir, istikrarlı bir ilişki için çabalıyoruz. Bunun, halkımız ve Rus halkı için, ayrıca bütün dünya için iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        ABD ile Rusya arasında görüş ayrılığı olduğunu anımsatan Blinken, "ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e dediği gibi, bu görüş ayrılıkları olduğu zaman eğer Rusya bize, ortaklarımıza ve müttefiklerimize karşı saldırgan hareket ederse cevap vereceğiz. Biden bunu söz ve fiille gösterdi, çatışma oluşturmak, gerilim meydana getirmek için değil, çıkarlarımızı korumak için." şeklinde konuştu.

        ABD ve Rusya'nın pek çok alanda çıkarlarının örtüştüğünü kaydeden Blinken, bu hususlarda iş birliğini artırabileceklerini dile getirdi.

        Blinken, "Eğer Rusya ve ABD liderleri iş birliği ruhu içinde birlikte çalışabilirse, o zaman insanlarımızın, dünyanın daha güvende olabileceğine inanıyoruz. Bunun için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı
        Haberler Dünya İzlanda'da kritik zirve! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov