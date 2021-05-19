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    • Dünya
    • 19.05.2021 23:30
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    • 19.05.2021 23:30
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    Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 6 terörist yakalandı

    'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı. Terör örgütü mensupları mahkemeye sevk edildi.

    Irak Kerkük'te DEAŞ operasyonu!

    Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan açıklamada, Kerkük kent merkezi ve kentin güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği duyuruldu.

    Kentin güneyindeki kırsal bölgede 3 ve kent merkezinde de 3 DEAŞ mensubunun yakalandığı aktarıldı.

    Yapılan ilk sorguda DEAŞ mensupları olduklarını kabul eden terör mensuplarının mahkemeye sevk edildikleri vurgulandı.

    DEAŞ BÖLGEDEKİ SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR
    Terör örgütü DEAŞ, 2014'te 'ın , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

    Dönemin Başbakanı , 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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