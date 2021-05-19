Filistin topraklarına yönelik siyonist saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail aralarında çocukların da bulunduğu 200'den fazla Filistinli Müslümanı şehit etti.
İngiltere'de bazı milletvekilleri hükümetten Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e yaptırım uygulanmasını ve silah satışlarının durdurulmasını istedi.
Orta Doğu'dan Sorumlu Bakan James Cleverly, Avam Kamarası'nda düzenlenen "İsrail Gazze Ateşkesi Acil Sorular" başlıklı programda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
"DAHA FAZLA NE KADAR FİLİSTİNLİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLMELİ"
Programda söz hakkı alan İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngiliz hükümetine seslenerek, "İsrail'i, Filistinlilere yönelik savaşını durdurmaya zorlamak için daha fazla ne kadar Filistinli çocuk öldürülmeli, daha fazla ne kadar Filistinlinin evi yerle bir edilmeli, daha fazla ne kadar Filistinlinin okul ve evleri bombalanmalı? Filistin'i devlet olarak tanımanın zamanı geldi çünkü onların da var olma hakkı var." ifadesini kullandı.
Burgon, hükümete, Filistin'e yönelik saldırılarıyla uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışlarını durdurması ve yaptırım uygulaması çağrısında da bulundu.
Cleverly ise bunun üzerine, İsrail'in saldırılarının Hamas'ın roket saldırılarına bir cevap olduğunu söyledi.
İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyen Bakan, ancak bunu yaparken sivil kayıpları en aza indirmek için orantılı davranmaları gerektiğini söylediklerini belirtti.
Cleverly, İsrailli veya Filistinli sivillerin ölümü karşısında dehşete düştüklerini, önceliklerinin Filistin'in tanınmasından ziyade mevcut çatışmayı sona erdirmek olduğunu dile getirdi.