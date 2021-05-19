Ülkede siyasetin el değiştirmesini fırsat bilen örgütün, Türkiye ile ilgili henüz yol haritası tam netleşmemiş olan Joe Biden yönetimine şirin gözükmek ve onun Türkiye'ye olan bakışını negatife çevirmek için ilgili tüm kurumlarını harekete geçirdiği belirtiliyor.

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