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    • Dünya
    • 19.05.2021 17:34
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    • 19.05.2021 17:34
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    ve yeni nel nükleer santrallerin inşasına başladı

    ve , Çin'deki iki nükleer enerji santraline yapımı yeni nel reaktörler eklenmesine yönelik çalışmalara başladı. Santrallerin inşasının 2026 ve 2028'de tamamlanması öngörülüyor.

    AA
    Yeni nükleer santrallerin inşası başladı

    nın (CTGN) haberine göre, Devlet Başkanı ve Devlet Başkanı çevrim içi düzenlenen projenin temel atma törenine katıldı.

    Proje kapsamında Çin'in eyaletindeki inin 7 ve 8 no'lu reaktörleri ile eyaletindeki inin 3 ve 4 no'lu reaktörleri ya tarafından inşa edilecek.

    Rus yapımı üçüncü nel "VVER-1200" tipi reaktörlerin inşasının 2026 ve 2028'de tamamlanması öngörülüyor.

    Şi ve Putin, toplam 3 milyar dolar maliyetle 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için Haziran 2018'de anlaşmaya varmıştı.

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    Haberler Dünya Çin ve Rusya yeni nesil nükleer santrallerin inşasına başladı