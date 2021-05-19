Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, Tunus kara sularında düzenlenen tatbikata Mısır, Tunus, ABD, Belçika, Yunanistan, İtalya, İspanya, Malta, İngiltere, Cezayir, Fas, Libya ve Moritanya deniz kuvvetlerinin katıldığını duyurdu.

Katılımcı ülkeleri "dost ve kardeş" olarak nitelendiren Rifai, tatbikatın Mısır ile diğer ülkelerin orduları arasındaki iş birliğini artırma ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikat çerçevesinde katılımcı ülkelerin kuvvetleri arasında uyum sağlamaya katkıda bulunan birçok eğitim faaliyetinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Rifai, operasyonun deniz güvenliğini artırma, deniz trafiğinin güvenliğini sağlamayı amaçlayan bir dizi eğitimi, pratik tatbikat ve koordinasyon konferanslarını da kapsadığını anlattı.

Açıklamada tatbikatın birkaç gün süreceğine yer verildi.



