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    • Dünya
    • 19.05.2021 23:40
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    • 19.05.2021 23:40
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    13 ülkeden kara sularında ortak deniz tatbikatı: "Phoenix Express-2021"

    , ve dahil 13 ülke, 'de "Phoenix Express-2021" adlı ortak askeri tatbikat başlattı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada tatbikatın birkaç gün süreceğine yer verildi.

    AA
    13 ülkeden Tunus kara sularında ortak deniz tatbikatı

    Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, kara sularında düzenlenen tatbikata Mısır, Tunus, , , , , , , İngiltere, Cezayir, Fas, Libya ve Moritanya deniz kuvvetlerinin katıldığını duyurdu.

    Katılımcı ülkeleri "dost ve kardeş" olarak nitelendiren Rifai, tatbikatın Mısır ile diğer ülkelerin orduları arasındaki iş birliğini artırma ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

    Tatbikat çerçevesinde katılımcı ülkelerin kuvvetleri arasında uyum sağlamaya katkıda bulunan birçok eğitim faaliyetinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Rifai, operasyonun deniz güvenliğini artırma, deniz trafiğinin güvenliğini sağlamayı amaçlayan bir dizi eğitimi, pratik tatbikat ve koordinasyon konferanslarını da kapsadığını anlattı.

    Açıklamada tatbikatın birkaç gün süreceğine yer verildi.

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