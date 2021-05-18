Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin battığı ve 50'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kayıp kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu henüz belirlenemezken, 33 Bangladeşlinin kurtarıldığı ifade edildi. Kayıp olan 50 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



TUNUS KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA

Tunus Kızılayı yaptığı açıklamada Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin battığını ve en az 57 göçmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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