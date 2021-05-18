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    • Dünya
    • 18.05.2021 16:15
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    • 18.05.2021 16:38
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    Son dakika: ’ta taşıyan tekne battı: Onlarca kayıp var

    Son dakika haberine göre Savunma Bakanlığı, Libya’dan Avrupa’ya giden bir teknesinin ülkenin güneyinde battığını duyurdu. Olayda 50’den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

    Göçmenleri taşıyan tekne battı: Acı haber

    Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'dan Avrupa'ya giden bir teknesinin battığı ve 50'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi. Kayıp kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu henüz belirlenemezken, 33 Bangladeşlinin kurtarıldığı ifade edildi. Kayıp olan 50 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    TUNUS KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA
    ı yaptığı açıklamada Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin battığını ve en az 57 göçmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Tunus’ta göçmen taşıyan tekne battı: Onlarca kayıp var