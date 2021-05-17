Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.05.2021 14:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 14:41
    ABONE OL

    SON DAKİKA: İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! İşgalci İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda aralarında İslami Cihad komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Husam Ebu Hirbid'in öldüğünü duyurdu.

    AA
    Katil İsrail 3 Filistinliyi daha şehit etti!

    İşgalci İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda aralarında İslami Cihad komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısında sivilleri taşıyan bir aracı hedef alması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

    Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen hava saldırılarında da ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

    İSRAİL, KUDÜS SERİYYELERİNDEN BİR KOMUTANIN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
    Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Husam Ebu Hirbid'in düzenledikleri saldırıda öldüğü belirtildi.

    İslami Cihad Hareketinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


    İSRAİL GAZZE SAHİLİNDEKİ BİR KAFEYİ VURDU
    İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Amudi bölgesinde 3 katlı bir bina ile Beyt Lahiya kentindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

    İsrail uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye de hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kafede büyük hasar oluştuğu, çevredeki kafelerin de saldırıdan etkilendiği ifade edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP Kandil'le bakanlık pazarlığında!
    Haberler Dünya SON DAKİKA: İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti