Gelen son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken, geçtiğimiz hafta toplanan BMGK İsrail'e yaptırım kararı almamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemi ile toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.

BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.

Toplantı kararına dair açıklama yapan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, "BM Genel Kurulu'nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım." ifadelerine yer verdi.

FİLİSTİN'DE SON DURUM NE?

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti son bulmuyor. 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 219 Filistinli şehit oldu.

FİLİSTİN, ABD'NİN BMGK'DAKİ TUTUMUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Filistin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu reddediyoruz. İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.