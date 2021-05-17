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    • Dünya
    • 17.05.2021 15:00
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    • 17.05.2021 15:37
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    SON DAKİKA: ABD'den flaş Hamas açıklaması: Herhangi bir kanıt yok

    Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

    AA
    ABD'den flaş Hamas açıklaması

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

    İŞGALCİ İSRAİL BOMBALAMIŞTI
    'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vurulmuştu.

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    Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyordu.

    Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.

    BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ
    Saldırı sonucunda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

    Öte yandan saldırı sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'den flaş Hamas açıklaması: Herhangi bir kanıt yok